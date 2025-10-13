Entregan casi 60 pelucas oncológicas

Desde su apertura hace dos meses el taller municipal de pelucas oncológicas del DIF Tuxtla Gutiérrez, bajo la dirección de Estephanie Frías Córdova, ha entregado casi 60 pelucas a personas con cáncer, con el objetivo de promover la donación de cabello entre la ciudadanía, además de extender su apoyo con microblading gratuito para reconstrucción de cejas.

La directora destacó los avances del recién inaugurado taller, que en tan solo dos meses de operación ha entregado casi 60, manteniendo entregas semanales de entre cuatro y cinco unidades, aunque en una ocasión reciente entregaron hasta 15. “Vamos muy bien”, subrayó.

El taller fue abierto con el propósito de atender a personas que enfrentan tratamientos oncológicos y otros padecimientos que provocan pérdida de cabello, brindándoles una alternativa artesanal hecha a base de cabello donado.

La iniciativa no solo procura recuperar la imagen física de quienes la solicitan, sino también fortalecer su autoestima y dignidad.

“Ponemos el taller a disposición de la ciudadanía: si usted requiere una peluca, acérquese al DIF; solo lleva su parte médico y nosotros adaptamos la peluca al gusto de cada persona, niños, niñas, hombres y mujeres, incluso con “canitas” si así lo desean”, explicó

El proceso es sencillo pero significativo

Los donantes pueden aportar cabello sin importar edad, la persona donante más joven ha sido una niña de seis años, siempre que el cabello no esté teñido de rojo intenso ni muy deteriorado.

Además, de un mínimo de unos 25 centímetros para que la coleta pueda ser usada.

Al entregar las pelucas, el DIF no solo actúa como facilitador: permite que los mismos donadores sean quienes entreguen las piezas a los beneficiarios, acercándolos simbólicamente al acto de solidaridad.

Asimismo, se hace la entrega de una medalla de agradecimiento a cada donante, como reconocimiento simbólico al acto de generosidad.

En este contexto, la directora también anunció la ampliación del programa microblading gratuito para reconstrucción de cejas en quienes lo requieran.

Con el apoyo de Pepe Torres, estilista profesional, pretenden ofrecer entre cinco y 10 sesiones mensuales, con base en solicitudes que irán recibiendo.

De esa forma, el acompañamiento será integral: no solo la peluca sino también detalles como las cejas, para reforzar la imagen personal del paciente.