Entregan certificados a 15 aspirantes a policía

Quince aspirantes a integrarse a las filas de la Policía Municipal lograron culminar luego de dos años de esfuerzo oficialmente la tarde de este martes en el municipio de Cintalapa el bachillerato mediante el apoyo del H. Ayuntamiento, esto para cumplir con las normas establecidas por los sectores de seguridad.

Fue mediante un evento protocolario en una institución educativa al sur poniente de la localidad donde minutos después de las 09:00 horas la presidenta municipal Eva Elia Guzmán atestiguó la entrega de los certificados que acreditaban el nivel Medio Superior a quince elementos conformados por hombres y mujeres.

Respaldo

El apoyo brindado por la alcaldesa se suma a la iniciativa lanzada por el actual gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar, quien reafirmó su compromiso en el tema de seguridad dando mayores oportunidades a los integrantes de las diferentes corporaciones policiales donde tendrán mejores sueldos y mejores oportunidades.

Finalmente, en rueda de prensa indicó la alcaldesa que ha sido un proceso largo con la finalidad de generar elementos policiales con capacidades intelectuales óptimas y de responsabilidad social comprometida, ya que el trato humanista debe permanecer para la ciudadanía.