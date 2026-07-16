Entregan certificados a jóvenes neurodivergentes

Un total de 21 jóvenes neurodivergentes del Centro de Intervención y Atención a la Neurodiversidad (UnirTEA) recibieron certificados de competencias laborales, lo que fortalece su autonomía y amplía sus posibilidades de incorporación al ámbito laboral formal.

Esta iniciativa fue desarrollada por la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), en coordinación con UnirTEA, la Fundación Panamericana para el Desarrollo y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chiapas.

La finalidad es fomentar la inclusión y el desarrollo de habilidades para el empleo. La rectora de la Unicach, Fanny López Jímenez, destacó que esta acción refleja el compromiso institucional con el impulso de una educación inclusiva, humanista y de calidad, que genera oportunidades reales para todos.

Compromiso

Los certificados reconocen el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia de las y los jóvenes. “Se reafirma el compromiso de la Unicach con la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente, donde la certificación de competencias laborales es una herramienta para fomentar la igualdad de oportunidades”.

La directora de UnirTEA, Junuén de la Parra Flores, agradeció la confianza y el acompañamiento de las instituciones participantes para hacer posible la certificación en el Estándar de Competencia EC0043 „Preparación de habitaciones para alojamiento temporal“.

Manifestó que cada espacio que se abre en instituciones tan valiosas y emblemáticas como la Unicach permite que más personas conozcan las grandes capacidades, talentos y fortalezas de nuestros jóvenes y adultos.

La vicepresidenta de Equidad e Igualdad de Género de Coparmex Chiapas, Dora Guillermina Robles Ríos, afirmó que la inclusión constituye una decisión estratégica que fortalece tanto a las empresas como a la sociedad.