Entregan certificados de competencia laboral

La Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) busca fortalecer su participación en el Sistema Nacional de Competencias para acercar a la comunidad universitaria los procesos de evaluación y certificación con reconocimiento oficial, a través de la Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias Laborales ECE 661-25, que desde 2025 está adscrita a la institución.

Recientemente se realizó la entrega de Certificados de Competencia Laboral del Estándar EC0217.01, “Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal”, con lo que se fortalece la preparación profesional de las y los estudiantes y amplía sus oportunidades de inserción en el ámbito laboral.

La rectora de esta casa de estudios, Fanny López Jiménez, destacó que las y los estudiantes beneficiados recibieron becas impulsadas por la universidad, como parte del compromiso de acercar oportunidades de formación especializada y certificación a su comunidad estudiantil.

El objetivo es ofrecer una formación integral que no se limite a la obtención de un título profesional, sino que incorpore herramientas adicionales para fortalecer los perfiles de egreso, favorecer la empleabilidad y responder a las necesidades actuales de los sectores educativo, productivo, social e institucional.

Esta certificación reconoce los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que las y los universitarios han desarrollado, acreditándolos para planear, conducir y evaluar procesos de capacitación presencial grupal.

La acompañaron el secretario general, Gilberto de los Santos Cruz; el secretario académico, Enrique Pérez López y el director general de Planeación y Evaluación, Pascual Ramos García.