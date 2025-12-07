Entregan certificados del programa AlfabetizaTEC

En el marco del programa nacional AlfabetizaTEC, que trabaja el Tecnológico Nacional de México (TecNM) para combatir el analfabetismo, el campus Tuxtla Gutiérrez realizó la entrega de certificados y constancias a quienes terminaron su proceso de alfabetización.

El director del campus, José Manuel Rosado Pérez, comentó que el programa permite combatir el rezago educativo, ofreciendo a personas mayores de 15 años la oportunidad de aprender a leer, escribir y realizar operaciones matemáticas básicas, e incluso completar sus estudios generales.

Dijo que se trata de una iniciativa que impulsa Ramón Jiménez López, director general del Tecnológico Nacional, con el propósito de contribuir a la disminución del rezago educativo en el país, por medio de las brigadas TecNM en Movimiento Nacional por la Alfabetización.

Remarcó la colaboración entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Inea) y el gobierno del estado de Chiapas, a través del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja).

El director general del Icheja, Sergio David Molina Gómez, destacó que este programa impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez es un ejemplo del humanismo que caracteriza a este gobierno transformador, al hacer justicia a quienes no tuvieron la oportunidad de estudiar en su niñez.

Invitó a todas y todos a continuar con su proceso educativo, señalando que quienes ya recibieron su constancia de alfabetización pueden dar el siguiente paso e incorporarse a la primaria.