Entregan certificados y títulos de propiedad intelectual

Como resultado de las investigaciones, productos y servicios que brinda la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) a través del Departamento de Gestión de la Propiedad Intelectual (Propial) de la Dirección General de Marca Unach, se realizó la entrega de 18 certificados y títulos de propiedad intelectual a autores y autoras de obras literarias, programas de cómputo o software, obras dramáticas y bases de datos, que realizaron la gestión a través de este departamento.

Después el evento, el rector Oswaldo Chacón Rojas manifestó que la protección de las ideas, proyectos y productos ante las autoridades correspondientes, permite evitar problemas a sus creadores, además de asegurarles contar con lo que les corresponde por derecho.

Registros

Ante la comisionada Estatal de Simplificación Administrativa de la Secretaría de Economía y el Trabajo, Dora Liliana Rincón Serrano, señaló que la universidad ha caminado junto a esta dependencia, el IMPI y el Indautor, haciendo equipo, para proteger marcas de productos chiapanecos, por lo que agradeció el respaldo y confianza depositada en la universidad para este propósito.

En este marco, la directora general de Marca Unach, Susana Sosa Silva, acompañada del enlace jurídico de Marca Unach, Manuel Jiménez Dorantes, indicó que el trabajo profesional por parte de las y los autores, así como del personal de este departamento, permitió alcanzar estos registros.

Asimismo, la secretaria general, María del Carmen Vázquez Velasco, entregó al rector los documentos del registro de marca del escudo y slogan institucional, además de los nombres Marca Unach, Scitech Lab, Gaceta Unach, Congreso Mesoamericano de Investigación Unach (CMIU), Facultad de Ingeniería y las frases Ciencia y Tecnología al servicio de Chiapas y Soy Unach.