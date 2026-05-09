Entregan cincuenta patrullas para la Policía Municipal

En acto protocolario, ante elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, se realizó la entrega de 50 patrullas en distintas modalidades para fortalecer las acciones de vigilancia y garantizar la protección de la ciudadanía con una respuesta más inmediata de las y los policías.

El alcalde de Tuxtla, Ángel Torres Culebro, afirmó que actualmente se cuenta con una corporación policiaca mejor capacitada, evaluada, equipada y con mejores condiciones laborales, por lo que continuarán trabajando para reforzar todavía más esta institución.

Agradecen respaldo

Agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para fortalecer las tareas de seguridad en la capital; aprovechó para reconocer las acciones que ha impulsado el mandatario a nivel estatal en esta materia para salvaguardar la integridad social.

Las patrullas, Ford Explorer police interceptor, Pick up RAM 1500 Hurricane, scooters eléctricos y cuatrimotos, son de última generación, con la tecnología pertinente según los estándares para responder de manera inmediata a todo tipo de situaciones.

Violencia

El mandatario estatal señaló que Chiapas no debe regresar a los capítulos de violencia que se vivían antes en la capital y otras regiones. “Tuxtla Gutiérrez lleva varios meses ya, comparado con el 2023 y 2024, teníamos un homicidio diario y a veces hasta más, hoy los resultados son de excelencia”.

Reconoció el trabajo que realizan diariamente y solicitó a las y los policías estar más al pendiente de la seguridad este fin de semana debido a las celebración del Día de las Madres, en que muchas personas ingieren bebidas alcohólicas.

Estuvieron presentes el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; el director general del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado, José Alonso Llaven Villarreal; el subsecretario de Operación Policial, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo; entre otras autoridades de seguridad.