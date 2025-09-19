Entregan constancias de la Misión Alfa

El director general del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), César Espinosa Morales, sostuvo una gira de trabajo por el municipio de Tonalá, en donde visitó el Círculo de Estudio La Polka de la Misión Alfa Icatech.

En dicho lugar se realizó la entrega de constancias a las personas de la tercera edad que concluyeron satisfactoriamente su alfabetización y, a la vez, se dio comienzo a dos nuevos círculos con nuevos alfabetizandos, con el ánimo de aprender a leer, escribir y poder transformar sus vidas.

Espinosa Morales señaló que "fue un momento lleno de emoción y orgullo, pues demostraron que el aprendizaje no tiene edad y que siempre es posible seguir creciendo y superándose".

De esta manera el Icatech reafirma su compromiso con la Misión Alfa, una estrategia que transforma vidas llevando alfabetización a cada rincón de nuestro estado, ya que la educación es una llave que abre oportunidades y dignifica a las personas