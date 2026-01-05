Entregan distinción a la trayectoria social

La Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible (Somas), entregó un reconocimiento a la trayectoria social a Argelio Díaz Jiménez, productor de café y asesor de caficultores.

El productor es uno de los representantes de 15 cooperativas de caficultores de diversos municipios, que exportan el grano a Japón, Nueva Zelanda, Alemania, Dinamarca, entre otros países.

“Somos un grupo de 15 cooperativas con las que trabajamos en el sistema orgánico y tenemos 13 mil socios”, dijo Díaz Jiménez.

El reconocimiento fue de entregado en días pasados, durante los trabajos del treceavo congreso nacional de agricultura sostenible.

Historia

“La historia de las cooperativas de café en Chiapas está ligada a la evolución de la caficultura en la región, desde la introducción del grano en el siglo XIX hasta el surgimiento de organizaciones cooperativas en 1992 y 2001”, se dijo durante la ceremonia de entrega del reconocimiento.

“Estas cooperativas, impulsadas a menudo por la necesidad de obtener un precio justo y mejorar las condiciones, han priorizado la producción orgánica y el comercio justo, marcando una transformación desde las grandes fincas hacia la producción más comunitaria que indígena”, se mencionó.