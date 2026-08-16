Entregan donativo de más de dos mdp al DIF

Derivado del convenio de colaboración entre la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Secretaría de Infraestructura (Seinfra), este miércoles se realizó la entrega de un donativo por más de dos millones de pesos al DIF Chiapas, recurso que será destinado a la ampliación y remodelación del Albergue La Esperanza, en Tuxtla Gutiérrez.

La entrega simbólica del cheque se llevó a cabo en el marco del programa Obras con Causa Social, impulsado por la Seinfra, y representa una muestra del trabajo coordinado entre el Gobierno de Chiapas y la iniciativa privada para desarrollar proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, destacó el presidente del Comité Directivo de la CMIC, Rogelio Tamayo Carboney, en el marco de esta entrega.

Acto

Tamayo Carboney, junto al subsecretario de Planeación y Programación de la Seinfra, Hermilo Bedrán Ruíz, y la presidenta del Comité de Acción Solidaria de esta dependencia, Alejandra Gómez Zuart, entregaron el donativo a la directora general del DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González, y a la directora del Albergue La Esperanza, Danely Santa Torres Vázquez.

Durante su intervención, el dirigente empresarial reconoció el liderazgo de la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, por promover acciones que permiten canalizar recursos hacia proyectos de beneficio social, así como la solidaridad de las y los empresarios afiliados a la CMIC que hicieron posible esta aportación.

Surgimiento

Asimismo, resaltó que el proyecto de remodelación del Albergue La Esperanza surgió del Banco de Proyectos de la CMIC, iniciativa que se desarrolla de manera coordinada con la Secretaría de Infraestructura para identificar y promover obras con impacto positivo en la sociedad.

Con la presencia de afiliados de la Cámara y de integrantes del Comité de Damas de la CMIC, presidido por María de la Paz Vázquez Zebadúa, se destacó el lado humano del sector de la construcción y el compromiso de fortalecer la responsabilidad social empresarial, manteniendo la disposición de continuar apoyando causas que beneficien a quienes más lo necesitan.

Por su parte, el subsecretario de Planeación y Programación de la Seinfra, Hermilo Bedrán Ruíz, destacó la importancia de sumar esfuerzos entre gobierno y sector empresarial para hacer realidad proyectos que atiendan necesidades sociales y generen mejores condiciones para las familias chiapanecas.

En tanto, la presidenta del DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González, resaltó que el gobernador Eduardo Ramírez y la señora Sofía Espinoza Abarca, han puesto el corazón desde los primeros días de la administración para fortalecer la atención que brindan los albergues a las personas que llegan a Chiapas por motivos de salud.

Agradeció la solidaridad de la CMIC y la Seinfra por este recurso, que permitirá impulsar la remodelación del Albergue La Esperanza, espacio que diariamente brinda atención, en promedio, a más de 120 personas en situación de alta vulnerabilidad, quienes acuden a recibir tratamiento médico en la zona hospitalaria de Tuxtla Gutiérrez.

El albergue proporciona a sus usuarios, hospedaje, alimentación de tres tiempos y servicios sanitarios, por lo que el proyecto de remodelación contempla mejores condiciones para su funcionamiento, incluyendo áreas climatizadas, equipamiento para la cocina, mobiliario y otras adecuaciones que permitirán ofrecer una atención más digna y adecuada.