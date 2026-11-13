Entregan el premio estatal al lector joven

En el marco del Día Nacional del Libro y del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), en coordinación con la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, entregó en el Auditorio General del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, el Premio Estatal al Lector Joven Biblioteca Mi Mundo 2026 en las categorías Lector Joven, Lector Joven Indígena y Lector Joven Migrante.

De un total de 104 participantes, 21 jóvenes de entre 13 y 18 años de edad, provenientes de 15 municipios de la entidad y uno del país de Honduras, fueron premiados en esta segunda edición del concurso, que tiene como objetivo incentivar el hábito lector y fomentar la lectura entre las infancias y juventudes del estado.

Al respecto, Juan Carlos Mejía, escritor y promotor de lectura, en representación del jurado calificador del cual forma parte, junto a Ismael Pérez y Jorge Colmenares, dijo que de acuerdo con los criterios de selección, fueron 17 lectoras y lectores quienes recibieron esta distinción en la categoría Lector Joven, tres en Lector Joven Indígena y uno en Lector Joven Migrante.

Evolución del premio

Angélica Altuzar Constantino, directora general del Coneculta, compartió que esta propuesta surgió de la Red de Bibliotecas del Estado y de la Coordinación Operativa Técnica, con el ánimo de fomentar la lectura entre las juventudes: “Este premio pasó de tres reconocimientos a 21, gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura, a través de Vinculación General”.

Señaló que la propuesta surgió del Coneculta, fue retomada por la federación y promovida con el apoyo de padres y madres de familia, promotoras, promotores, maestras y maestros, así como presidentes municipales.

Ganadores

María Fernanda Coutiño, ganadora en la categoría Lector Joven, compartió que la lectura permite tener una mirada más crítica, sensible y, ojalá, más generosa: “Una sociedad que lee es una sociedad que tiene más herramientas para comprender su realidad y transformarla.

“Y si hay un lugar en donde esa transformación se puede realizar es en las bibliotecas públicas; por eso debemos cuidarlas, visitarlas y reconocerlas como espacios de aprendizaje, encuentro y crecimiento”, destacó.

Laura Marisol Ruiz Ruiz, ganadora en la categoría Lector Joven Indígena, destacó que “leer no es una obligación, es el milagro silencioso de encender una luz en la oscuridad. Esa es la magia de la lectura: nos recuerda que jamás estaremos solos en el universo”.

Luis Arturo Salgado Ramírez, quien obtuvo el premio en la categoría Lector Joven Migrante, señaló que los libros abren fronteras y que esta distinción le servirá para continuar con la lectura, además de compartir la experiencia que tuvo al fomentar este hábito entre estudiantes.