Entregan equipamiento a Comités Humanistas

En cumplimiento a las instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de priorizar la seguridad e integridad de la población, el secretario de Protección Civil (PC), Mauricio Cordero Rodríguez, encabezó una gira de trabajo por la región Soconusco con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta y la gestión del riesgo a nivel comunitario.

Durante su recorrido, el titular de la dependencia realizó la entrega de equipamiento y herramientas a integrantes de más de 50 Comités Humanistas de Protección Civil de los municipios de Villa Comaltitlán, Mapastepec y Huehuetán.

Durante el encuentro con las y los brigadistas, Cordero Rodríguez destacó la relevancia del trabajo voluntario e insistió en que la ciudadanía organizada es el pilar fundamental de la prevención.

“Las y los integrantes de estos comités representan la primera línea de apoyo en sus comunidades. Cada herramienta que ponemos en sus manos representa un paso más para fortalecer la prevención, la capacidad de respuesta y la protección de las familias chiapanecas. Por ello, seguiremos impulsando acciones que fortalezcan la gestión integral del riesgo de desastres y la participación ciudadana”, enfatizó.

Como parte de la agenda de trabajo en el municipio de Villa Comaltitlán, Cordero Rodríguez supervisó los trabajos de desazolve y cierre de ventana en cauces de la zona. En esta obra de mitigación se realiza la extracción de más de tres mil metros cúbicos de material de arrastre, lo que permitirá mitigar riesgos de inundación y beneficiar de manera directa a cerca de mil 400 habitantes de cuatro comunidades aledañas a la cabecera municipal.

Con estas acciones, la Secretaría de Protección Civil (PC) reafirma su compromiso de continuar trabajando en la prevención, equipamiento y protección de las comunidades vulnerables en la entidad.