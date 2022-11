Entregan equipamiento para unidades médicas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas inició la entrega de equipamiento para las unidades médicas de Primer y Segundo Nivel de Atención, con lo que se beneficiará a los más de 900 mil chiapanecos y chiapanecas derechohabientes.

Gracias a las gestiones y al apoyo del director general del IMSS, Zoé Robledo, el Seguro Social invertirá 44 millones 11 mil 326.59 pesos, con lo que se garantiza que la derechohabiencia del estado reciba una atención con mayor calidad.

Al momento, el IMSS en Chiapas ha entregado a las unidades médicas de Primer y Segundo Nivel de Atención mesas de exploración, básculas con estadímetro, camas, fonodetectores, refrigeradores para vacunas, refrigeradores para farmacia, ultrasonógrafos y lamparas de examinación.

Los nosocomios que han recibido el nuevo equipamiento son el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 en Tuxtla Gutiérrez, mejor conocido como “5 de Mayo”, y los hospitales generales de subzona con Medicina Familiar (HGSZ/MF) No. 15 en Tonalá y No. 19, en Huixtla.

En tanto que las unidades de Medicina Familiar (UMF) que ya recibieron material son: No. 13 y No. 25, en Tuxtla Gutiérrez; No. 16, en Arriaga; No. 22, en Acapetahua; No. 24, en Cintalapa; No. 26, en Escuintla; No. 29, en Mapastepec; No. 33, en Pijijiapan; No. 34, en Villaflores, así como la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), ubicada en la capital del estado.

“Esta inversión de más de 40 millones es un compromiso cumplido con la derechohabiencia, y es posible gracias a todo el apoyo que hemos recibido por parte de Zoé Robledo”.