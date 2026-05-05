Entregan equipo médico de alta tecnología

Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de salud, el director general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, encabezó la entrega de equipo biomédico de alta tecnología en el Hospital de Especialidades Vida Mejor.

El funcionario estatal destacó que esta acción forma parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura médica en las clínicas del instituto en todo el estado.

“Estamos generando procesos y brindando herramientas a nuestras médicas y médicos para que desempeñen mejor su labor. Este equipo es resultado del esfuerzo diario para que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan”, expresó.

Subrayó que la incorporación de tecnología moderna permitirá realizar diagnósticos más oportunos, mejorar la atención a pacientes y facilitar el trabajo del personal médico mediante herramientas más precisas y seguras.

Por su parte, el secretario general de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Oved Balderas Tovilla, reconoció el compromiso de la actual administración y del personal de salud, al destacar que se atiende a más de 80 mil afiliados, con una proyección que supera los 100 mil beneficiarios del sector magisterial.

Entre el equipo biomédico entregado se encuentran: microscopio quirúrgico de microcirugía, sistema LigaSure, arco en C, craneótomo eléctrico, torre laparoscópica, bisturí armónico, sonda para paquimetría, escáner de ultrasonido A/B y paquímetro.