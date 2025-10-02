Entregan estímulos al personal docente

Docentes de tiempo completo y medio tiempo de distintas Facultades, Escuelas, Institutos y Centros de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), recibieron los apoyos que entrega la institución a través del Programa de Estímulos al Personal Docente, en evento realizado en el Aula Polifuncional de la Facultad de Arquitectura.

El estímulo es un beneficio orientado a impulsar el desarrollo cognitivo y formación profesional del estudiantado, mediante el acompañamiento en actividades clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, como las tutorías, las asesorías para la elaboración de trabajos de titulación, la vinculación con la sociedad a través del acompañamiento en el servicio social y la inclusión en proyectos de investigación.

Ante los beneficiarios de este programa, el rector Oswaldo Chacón Rojas refirió que este apoyo es producto del esfuerzo y trabajo diario en las aulas con los estudiantes, sumando el trabajo académico, acompañamiento tutorial y personal, así como de investigación y de divulgación.

Calidad educativa

En este marco y en presencia de la directora General de Investigación y Posgrado, María Eugenia Culebro Mandujano, el director General de Docencia y Servicios Escolares, Manuel Gustavo Ocampo Muñoa, afirmó que este recurso es un mensaje claro: la calidad educativa se construye a partir de la excelencia y la excelencia requiere de ese esfuerzo y de esa motivación de quienes se dedican a la enseñanza.

Acompañada del director de la Facultad de Arquitectura, Marco Antonio Moreno Domínguez, y del secretario de Vivienda y Fomento Habitacional del Spaunach, Carlos Octavio Cruz Sánchez, y con la representación de los beneficiarios del PED, la docente de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus I, Karina Milene García Leal, afirmó que es una distinción a su labor como docentes, reflejo del esfuerzo personal y colectivo.