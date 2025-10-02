﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Entregan estímulos al personal docente

Octubre 02 del 2025
Reconoce el rector Oswaldo Chacón Rojas la labor diaria de los docentes. CP
Reconoce el rector Oswaldo Chacón Rojas la labor diaria de los docentes. CP

Docentes de tiempo completo y medio tiempo de distintas Facultades, Escuelas, Institutos y Centros de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), recibieron los apoyos que entrega la institución a través del Programa de Estímulos al Personal Docente, en evento realizado en el Aula Polifuncional de la Facultad de Arquitectura.

El estímulo es un beneficio orientado a impulsar el desarrollo cognitivo y formación profesional del estudiantado, mediante el acompañamiento en actividades clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, como las tutorías, las asesorías para la elaboración de trabajos de titulación, la vinculación con la sociedad a través del acompañamiento en el servicio social y la inclusión en proyectos de investigación.

Ante los beneficiarios de este programa, el rector Oswaldo Chacón Rojas refirió que este apoyo es producto del esfuerzo y trabajo diario en las aulas con los estudiantes, sumando el trabajo académico, acompañamiento tutorial y personal, así como de investigación y de divulgación.

Calidad educativa

En este marco y en presencia de la directora General de Investigación y Posgrado, María Eugenia Culebro Mandujano, el director General de Docencia y Servicios Escolares, Manuel Gustavo Ocampo Muñoa, afirmó que este recurso es un mensaje claro: la calidad educativa se construye a partir de la excelencia y la excelencia requiere de ese esfuerzo y de esa motivación de quienes se dedican a la enseñanza.

Acompañada del director de la Facultad de Arquitectura, Marco Antonio Moreno Domínguez, y del secretario de Vivienda y Fomento Habitacional del Spaunach, Carlos Octavio Cruz Sánchez, y con la representación de los beneficiarios del PED, la docente de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus I, Karina Milene García Leal, afirmó que es una distinción a su labor como docentes, reflejo del esfuerzo personal y colectivo.

﻿