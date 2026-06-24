Entregan estudio para Indicación Geográfica

En el marco del convenio de colaboración institucional suscrito con la Secretaría de Economía y el Trabajo (SEyT), la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) realizó los estudios científicos y técnicos que permitieron identificar las cualidades y características distintivas del plátano cultivado en la región del Soconusco, con el propósito de integrar el expediente que será presentado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para solicitar formalmente la Indicación Geográfica “Plátano Chiapas”.

Para ello, docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV, en colaboración con el Área de Propiedad Intelectual de la Dirección General de Marca Unach, llevaron a cabo análisis genéticos, bromatológicos y fisicoquímicos del producto, cuyos resultados permitieron la identificación de 124 genomas que constituyen una firma genética distintiva.

Este hallazgo representa una evidencia científica sólida que demuestra que Chiapas cuenta con un producto agrícola de calidad excepcional, capaz de diferenciarse y competir en los mercados nacionales e internacionales.

Logro

Al recibir el estudio técnico, el rector Oswaldo Chacón Rojas afirmó que este logro es resultado del trabajo conjunto entre el sector productivo, la academia y el gobierno, realizado con profesionalismo y compromiso.

Acompañado por la secretaria general, María del Carmen Vázquez Velasco, agradeció la confianza depositada en la institución y en su comunidad científica, destacando que este trabajo técnico demuestra las capacidades que han permitido a la universidad generar el 45 por ciento de la producción científica del estado.

Por su parte, el titular de la SEyT, Luis Pedrero González, reconoció el profesionalismo de la Unach en los diversos proyectos desarrollados de manera conjunta, lo que ha permitido impulsar propuestas innovadoras orientadas al fortalecimiento de la economía chiapaneca.

En representación de la Asociación Agrícola de Productores de Plátano del Soconusco en Chiapas, la tesorera Karina Fernández Ruiz destacó que este estudio será una carta de presentación para el producto, al demostrar científicamente su calidad y las características que lo distinguen.

La obtención de la Indicación Geográfica no solo beneficiará a los productores, sino que también contribuirá a incrementar la valoración del producto entre consumidores de México, Estados Unidos, Japón y diversos países de Europa, además de otorgarle protección jurídica por parte del Estado mexicano.