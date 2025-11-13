Entregan fomento familiar a la producción de traspatio

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, junto a Margarita Sarmiento Tovilla, presidenta del Sistema DIF Villaflores y en coordinación con el DIF Chiapas, realizaron la entrega de proyectos de fomento familiar a la producción de traspatio a jefas de familia del municipio.

Propósito

El objetivo de este programa es mejorar las condiciones de vida de las familias, fomentar el autoconsumo y fortalecer la seguridad alimentaria mediante la autoproducción de alimentos.

Paquetes agropecuarios

En esta ocasión se entregaron 72 paquetes agropecuarios, cada uno integrado por 22 aves de corral, seis bolsas de alimento, antibióticos y semillas para hortalizas, beneficiando a mujeres de los ejidos Palenque de los Pinos y Roblada Grande.

Mensaje

En su mensaje, Valeria Rosales agradeció el respaldo de la licenciada Sofía Espinoza y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por impulsar programas que representan un importante apoyo para las familias, especialmente para las mujeres, quienes con esfuerzo y dedicación contribuyen al bienestar y progreso de sus hogares.