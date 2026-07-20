Entregan galardones por amplia trayectoria

En el marco de los festejos por los 50 años de ser tu diario vivir, el periódico Cuarto Poder realizó la entrega de reconocimientos a personalidades del periodismo, la fotografía y el ámbito institucional.

Durante la cena de gala, se realizó la entrega de esculturas en forma de puños, obras del artista plástico Robertoni Gómez; representan el poder, la lucha y la libertad que han guiado la línea editorial del periódico durante cinco décadas.

En representación del gobernador constitucional del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, se hizo entrega de un reconocimiento a su esposa, la señora Sofía Espinoza, quien recibió la presea en nombre del mandatario.

Durante su intervención, agradeció el gesto y destacó el papel fundamental de los medios de comunicación en la construcción de una sociedad más informada y participativa.

La ceremonia continuó con la distinción a la profesora María Morales, directora general del periódico, por su entrega, liderazgo y amor incondicional a la casa editorial durante 50 años.

Se resaltó que ha sido testiga y protagonista de cada etapa que ha dado forma a esta casa editorial, enfrentando con fortaleza los desafíos de cada época y consolidando su crecimiento con disciplina y visión.

Homenaje póstumo

De manera póstuma, se rindió homenaje a Conrado de la Cruz Morales, quien fuera director de Comercialización. Su hijo, Conrado de la Cruz Selvas, recibió el reconocimiento en su memoria.

Se recordó que Conrado impulsó procesos de innovación y consolidó estrategias empresariales decisivas para el posicionamiento comercial del periódico.

También fue galardonado Francisco Barbosa, por más de 25 años como director general, destacando su profesionalismo, lealtad institucional y vocación de servicio.

Salvador Solar, por su experiencia técnica, disciplina y dedicación en la operación editorial.

Y Rubén Quintana, con 32 años de trayectoria en el área de fotomecánica, cuyo profesionalismo y precisión técnica fueron clave para la calidad del producto impreso.

Reconocimientos previos

Como parte del ciclo de conferencias “Retrospectiva” que organizó esta casa editorial, los reconocidos periodistas Armando Fuentes Aguirre “Catón”, Julio Hernández López “Astillero” y el fotoperiodista Pedro Valtierra también recibieron la distinción por su compromiso orientado al servicio de la sociedad.