En un acto denominado cumplimiento de deuda de gratitud, el exgobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, entregó en donación una imagen en mosaico veneciano de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que en 1982 la Iglesia Católica de Chiapas obsequió en agradecimiento por las remodelaciones a la Catedral de San Marcos a su padre, el también exmandatario Juan Sabines Gutiérrez.

Religión

El acto fue realizado en el marco de la celebración de las 12 horas del medio día en la Catedral de San Marcos, encabezado por el arzobispo Felipe Aguirre Franco a nombre del arzobispo de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Francisco González, quien acudió a una emergencia por el fallecimiento de un párroco.

El arzobispo emérito Felipe Aguirre, con 92 años de edad, fue uno de quienes entregó el regalo en 1982, por lo que narró el emotivo momento hace 44 años, cuando en una cena entregaron la imagen a Sabines Gutiérrez, acompañado de su hermano y su esposa.

Recordó que artistas italianos ya habían realizado obras al interior de la Catedral de San Marcos, por ello les solicitaron una imagen en mosaico veneciano de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, estofado en oro para regalarlo a don Juan Sabines.

Obsequio

El regalo fue un agradecimiento a la remodelación que en 1982 restituyó la versión arquitectónica del siglo XVI de la Catedral de San Marcos, cuando misioneros dominicos pensaron en una espadaña con atril y torre.

En esa remodelación también lucieron las 36 campanas musicales enmarcando el espectáculo de los apóstoles marchando, además del imponente reloj central y de una veleta, así como el gran león en lo alto, símbolo de San Marcos.

“Agradecemos al exgobernador Juan Sabines Guerrero y a Isabel Aguilera, su esposa, que acudieron a cumplir una deuda de gratitud para su pueblo”, sostuvo.

De esta manera la imagen en mosaico veneciano de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que es una advocación de la Virgen María, acompañada del Niño Jesús y arcángeles que muestran parte de la pasión del Señor en la Cruz, pasó 44 años en la familia de los exgobernadores, hasta ahora que fue entregada para su veneración y visita al interior de la Catedral de San Marcos.

Por su parte, Juan Sabines Guerrero dijo que la entrega de la imagen es motivada por la fe y el amor a su padre como a la Iglesia y al pueblo de Chiapas, pues es mejor que la imagen sea venerada por todos que por unos cuantos en una casa.

Política en Chiapas no, en México sí: Juan Sabines

Juan Sabines opinó sobre Chiapas, dijo que cuenta con un gran gobernador que esta regresando la paz y la seguridad a los ciudadanos, procurando también su desarrollo social.

Asimismo se descartó para participar en la política en la entidad, pero dijo se tomará un descanso tras culminar su período como cónsul y a nivel nacional pensará en reiniciar su activismo político.

Respecto de señalamiento irregularidades en las cuentas públicas durante su mandato, dijo desconocer el origen de las mismas, pero afirmó estar tranquilo en un periodo de descanso político y personal.