Entregan insumos para la desinfección del agua

Con el acompañamiento de la directora general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Karina Montesinos Cárdenas, la jefa jurisdiccional Blanca Estela Valdés Urzúa, así como funcionarios estatales y municipales, la presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, encabezó la entrega de plata coloidal y cloro residual, para la desinfección del agua en el municipio de Villaflores, realizada en la comunidad de Joaquín Miguel Gutiérrez.

Durante el evento, Valeria Rosales destacó que en su administración se han destinado recursos para garantizar a las familias agua limpia y segura en sus hogares.

Explicó que se convocó a los comisariados ejidales para entregarles los insumos necesarios y fortalecer las acciones preventivas contra enfermedades de origen hídrico.

“El agua es lo primero. Todos tenemos la responsabilidad de cuidar este vital líquido”, subrayó.

Por su parte, Karina Montesinos Cárdenas señaló que en esta Nueva Era del gobierno encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez se ha instruido atender de manera prioritaria el tema del agua. Agregó que el proyecto hídrico de Villaflores avanza por buen camino, pues hace algunos meses fue aprobado y próximamente se hará realidad un programa integral para garantizar el abastecimiento de agua en el municipio.