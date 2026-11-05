Entregan kits para fortalecer “Chiapas Puede”

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), Plantel 22 Ricardo Flores Magón, ubicado en el municipio de Venustiano Carranza, realizó la entrega de 49 kits a estudiantes alfabetizadores y docentes asesores que participarán en el programa “Chiapas Puede”, con el propósito de fortalecer las acciones de alfabetización y contribuir a la reducción del rezago educativo.

Al respecto, la directora del plantel, Erika Ileana Aquino Castillejos, destacó la disposición de estudiantes y docentes para participar en una estrategia que acerca oportunidades de aprendizaje a las comunidades.

Material de apoyo

Los kits servirán como material de apoyo para el desarrollo de las actividades de acompañamiento y alfabetización que realizarán las y los participantes.

Aquino Castillejos reconoció el respaldo de la Dirección General del Cecytech, a cargo de Luis Guadalupe Morales Ángeles para fortalecer la participación de los planteles en acciones con impacto social y educativo.

Asimismo, señaló que esta labor permite que las y los jóvenes pongan en práctica valores como la solidaridad, responsabilidad y compromiso con su comunidad.

Finalmente, el Cecytech reafirmó su compromiso de sumar a su comunidad educativa a las acciones de “Chiapas Puede”, fortaleciendo desde sus planteles la alfabetización, la inclusión y la generación de oportunidades educativas en distintas regiones del estado.