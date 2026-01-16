Entregan la comandancia de Ocozocoautla

La Fiscalía de Investigaciones Estratégicas (FIE) ordenó la liberación de la comandancia municipal de Ocozocoautla luego de haber sido asegurado hace unos días. El hecho se documentó ante notario público para dar fe de las circunstancias en las que dejaron el inmueble, el cual fue recibido por autoridades municipales.

Basado en lo anterior, es importante mencionar que los seis elementos que permanecieron bajo investigación, además de la fuerza de trabajo en tema de seguridad, regresaron en su mayoría a laborar sin problema alguno.

De esta forma queda activa la vigilancia en la cabecera municipal y alrededores, ya que forman parte esencial de la seguridad de la localidad, permitiendo así que la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Guardia Estatal Preventiva (GEP) continúen los operativos con más personal policial.