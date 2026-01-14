Entregan libros y recursos materiales a estudiantes

Para atender parte de las necesidades que enfrenta el nivel educativo de primaria indígena en Chiapas, personal de la Secretaría de Educación (SEP) realizó un despliegue en Tuxtla Gutiérrez, a través de la entrega de recursos materiales a la comunidad estudiantil.

En ese contexto, el subsecretario de Educación Federalizada, Alfredo Ramírez Guzmán, informó de la atención que se brinda a la encomienda gubernamental con la entrega de libros en la comunidad indígena de Tierra Colorada.

Apoyo institucional

Esto, agregó, es una acción emanada de la conducción del secretario de Educación del estado, Roger Mandujano Ayala, con la intención de analizar la situación que enfrenta el nivel de primaria indígena.

Además de la entrega de los libros de texto, el subsecretario encabezó la dispersión de material deportivo con el propósito de, primero, fortalecer el aprendizaje en estudiantes y, después, promover el desarrollo integral en las comunidades.

Escuchar a la comunidad

Se resaltó la reunión con directores de escuelas, además del comisariado ejidal y el comité de padres de familia, quienes expusieron diversas necesidades prioritarias del plantel. El intercambio de información permitió establecer acuerdos y líneas de atención conjunta.

“Con estas acciones, la Secretaría de Educación refrenda su compromiso con una educación inclusiva, intercultural y con sentido social, priorizando a las comunidades indígenas y el bienestar de la niñez chiapaneca”, remarcó la institución.

Ramírez Guzmán enfatizó que en la charla con las familias se escuchó las necesidades que enfrenta la comunidad en materia educativa y, a partir de ello, se puedan establecer otras líneas de acción para atender esas peticiones.

“Siempre es importante platicar, también, con las autoridades de las comunidades y, sin duda, también autoridades de educación, en este caso federalizada”, afirmó el subsecretario.