Entregan los primeros relojes de emergencia

Inició la entrega de relojes de emergencia del programa estatal Mujer Segura, a alumnas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

En la primera etapa se entregarán cerca de 20 mil piezas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Tapachula, San Cristóbal, Villaflores, Chiapa de Corzo y Tonalá.

De acuerdo a la secretaria de la Mujer del estado, Dulce María Rodríguez Ovando, la primera fase tuvo una inversión aproximada de 34 millones de pesos y adelantó que el programa tiene contemplado que en todo el estado se distribuyan 150 mil dispositivos.

Con estas acción se busca principalmente combatir la violencia de género en el estado, sin embargo, también podrá ser utilizado en otros tipos de emergencia como desastres naturales, seguridad y salud.

Estrategia

Por su parte el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, reveló que Chiapas es la primera entidad de la República Mexicana en implementar una estrategia como esta, incluso mencionó que ningún país en América lo tiene.

El mandatario dijo que pese a que en la entidad se han reducido los delitos de alto impacto, no obstante la violencia contra las mujeres es un tema que aún sigue persistiendo, reconociendo que Chiapas ocupa uno de los primeros lugares en este tipo de violencia y esta estrategia busca combatirla.

“En cada reloj hay código, que al presionarlo hay un auxilio que se debe atender de manera pronta”, expresó el gobernador.

Cómo funciona

El reloj inteligente es compatible con dispositivos Android y iOS, para utilizarlos se deberá registrar algunos datos personales que servirán para que las corporaciones de seguridad tengan una base de datos.

En cualquier caso de emergencia deberá oprimirse cinco veces, tras esta acción se enviará una alerta al C5 y se desplegará una operación de manera inmediata a donde se localice el dispositivo.

Las autoridades tendrán acceso al micrófono del reloj para conocer qué tipo de emergencia es la que acontece y poder brindar la atención adecuada.

Este reloj contiene más de 50 funciones diferentes entre las que destacan el conteo de pasos, ritmo cardiaco y otras que cuidarán el estado de salud de las mujeres.