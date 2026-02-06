Entregan más de 350 relojes inteligentes

Más de 350 relojes inteligentes pertenecientes al Programa Mujer Segura, impulsado por el Gobierno de Chiapas, fueron entregados a integrantes de la Facultad de Ciencias Administrativas Campus VIII, en Comitán de Domínguez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), por el rector Oswaldo Chacón Rojas y la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género del Estado, Marian Vázquez González.

En este marco, Chacón Rojas manifestó que este programa contribuye a mejorar el tema de la seguridad y empoderarlas en todos los sentidos, algo en lo que la Unach está comprometida totalmente y que se fortalece al sumar esfuerzos con las instituciones de gobierno.

Continuidad del programa

Al agradecer la continuidad de este programa en la universidad, afirmó que, para poder cumplir con su prioridad, que es desarrollar habilidades y competencias que les permitan tener una vida universitaria plena, esto es un gran aliciente que les ayudará a concentrarse en ello.

Asimismo, la titular de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado para que las mujeres en Chiapas sean empoderadas y libres, que vivan sin violencia y puedan desarrollarse de la mejor forma, por lo que les solicitó hacer un uso responsable de este equipo.

Al hablar en representación de las mujeres beneficiarias de este programa, la alumna Alejandra Montserrat Hernández de León, aseguró que es una herramienta tecnológica que representa un paso firme hacia la construcción y la recuperación de espacios seguros, libres de violencia y que les permitirá transitar con mayor tranquilidad y confianza en su vida cotidiana.

Compromiso institucional

Asimismo, la directora de la Facultad, Fanny del Rosario Abarca Argüello, afirmó que en cumplimiento de su función social, la Unach refrenda su compromiso con la formación integral, la promoción de los derechos humanos y la construcción de espacios seguros, igualitarios y libres de violencia dentro y fuera de la comunidad universitaria.