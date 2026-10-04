Entregan Medalla al Mérito “Notaria Laura Martínez Chanona”

Como parte de la celebración del Día Internacional del Notario, el Poder Judicial del Estado de Chiapas, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, fue sede de la Ceremonia de Entrega de la Medalla al Mérito “Notaria Laura Martínez Chanona” a la Trayectoria Notarial, encuentro encabezado por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y que reunió a integrantes del gremio notarial, autoridades estatales y representantes de instituciones vinculadas con la vida jurídica de la entidad.

En este sentido, el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, realizó la imposición de la medalla e hizo entrega de las condecoraciones a las y los notarios y sus representantes, en un acto de reconocimiento a las aportaciones de las y los galardonados como elementos necesarios que abonan a la justicia y la paz social, protegiendo los derechos y el patrimonio de las y los chiapanecos.

Bienvenida

Asimismo, el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén brindó un mensaje de bienvenida a las y los presentes, donde destacó la relevancia de la función notarial ejercida con integridad, para una impartición de justicia apegada a principios éticos que se complementan en un mismo propósito: dar certeza, fortalecer la confianza ciudadana y contribuir a una mejor administración de justicia en Chiapas.

De igual manera, el presidente del Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas, Ovidio Cortazar Ramos; y la secretaria de la Unión Internacional del Notariado, Guadalupe Díaz Carranza, ponderaron la responsabilidad que representa ejercer la fe pública y la importancia de que cada actuación notarial se realice bajo principios éticos, a la vez que resaltaron el significado de la trayectoria de Laura Martínez Chanona como primera notaria y primera magistrada en la entidad, así como la trascendencia de reconocer a quienes han abierto camino dentro de la función notarial.

Participantes

Durante la ceremonia, se entregó la Medalla al Mérito, a título póstumo, a la notaria Gloria Italia Robles Sasso por ser la segunda notaria y la primera jueza en Chiapas; al notario Ariosto Oliva Ruiz, a título póstumo; a la notaria Ana María del Socorro Sarmiento Ochoa, por ser la única mujer con 38 años en el ejercicio de la función; al notario Javier Espinosa Mandujano, por 62 años de trayectoria; al notario José Eugenio Solórzano Paniagua, por su destacada trayectoria en la función notarial; y se contó con la intervención del presidente de la Unión Internacional del Notariado, David Figueroa Márquez.

Este encuentro reunió a integrantes del gremio notarial, magistradas, magistrados y representantes de diversas instituciones, en un espacio para reconocer la trayectoria de quienes han contribuido, desde la función notarial, a generar certeza y seguridad jurídica con su labor como depositarios de la fe pública y su responsabilidad en la autenticación de actos y hechos jurídicos que forman parte de la vida cotidiana de las personas.