Entregan Medalla Ángel Albino a Florentino Pérez

Este domingo 1º de marzo el Congreso del Estado entregó la medalla Ángel Albino Corzo Castillejo al destacado académico e intelectual Florentino Pérez Pérez, por su gran trayectoria y aportación a la educación.

En la sesión solemne estuvieron presentes la familia del galardonado, funcionarios estatales, académicos invitados especiales y los titulares de los tres poderes estatales.

La entrega de la medalla (uno de los máximos galardones que entrega el Congreso del Estado) honra a un chiapaneco que ha servido al pueblo y recuerda que los valores de Ángel Albino Corzo siguen más vigentes que nunca.

Sobre Ángel Albino Corzo, participó en la instauración del primer Congreso Constituyente; promulgó las Leyes de Reforma; juró la Constitución de 1857; reorganizó las finanzas y el reglamento del Registro Civil y expropió los bienes de la Iglesia.

Historia

Fue presidente municipal de su pueblo natal y tesorero general del estado, después de desempeñar esos cargos menores, llegó a la gubernatura de Chiapas en el año 1855, desde donde dirigió, por su filiación liberal, la implementación de las Leyes de Reforma contenidas en la Constitución de 1857. Fue reconocido como gobernador provisional en San Cristóbal, el 16 de octubre de 1855? y como Gobernador Constitucional de 1856 a 1860.

Durante los años 1860 a 1863, encabezó de manera personal la lucha armada contra las fuerzas conservadoras en varias batallas efectuadas en Chiapas, Tabasco y Oaxaca. También organizó a las tropas chiapanecas que combatieron al invasor francés. Por su defensa de la integridad de Chiapas y de la causa liberal fue nombrado, por los gobiernos de Tabasco y de Chiapas, “Benemérito del Sureste”. El 12 de octubre de 1861, el Congreso local lo declaró “Benemérito del Estado de Chiapas” y fue asesinado el 12 de agosto de 1875 en su ciudad natal.

Asimismo, durante su mandato fueron promulgados el Estatuto de la Universidad de Chiapas, las leyes de administración de justicia del estado y la ley de asesores; también fue creada la escuela de Primeras Letras para indígenas, fue realizado el levantamiento de la segunda carta geográfica de Chiapas y defendida la integridad del territorio chiapaneco de la ambición del Gobierno de Tabasco.

Galardonado

Florentino Pérez Pérez posee una base académica multidisciplinaria que ostenta su visión humanista de la administración pública.

Realizó estudios de Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Estudios Superiores en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 1974 a 1979.

De 2012 a 2014 profundizó en las ciencias sociales con una Maestría en Formación de Sujetos y Conciencia por el Instituto de Pensamiento y Cultura de América Latina (Ipecal).

En 2016, obtuvo el grado de doctor en la Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas.

Su trayectoria docente comenzó en 1979 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y desde 1981 se integró a la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), donde ha desarrollado la mayor parte de su importante labor educativa y cultural como docente, investigador y funcionario de tiempo completo.

Además de ocupar diversos cargos de alta dirección, como son director de la escuela hoy Facultad de Humanidades de 1981 a 1984, director de extensión universitaria de 1985 a 1986, director de proyectos y programas de 2019 a 2024 y actualmente se desempeña como secretario académico en la máxima casa de estudios de Chiapas.

Actualidad

El reconocido lidera la transición hacia un modelo educativo incluyente que integra la innovación tecnológica en la justicia social. Fungió como secretario académico en la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) de 2010 a 2015, donde fue responsable de la actualización del modelo educativo institucional y del crecimiento sostenido de la matrícula.

Hoy en día es profesor de tiempo completo en la Facultad de Humanidades de la Unach y docente investigador del Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad, así como docente en diversos posgrados de universidades públicas y particulares de Chiapas.

El gobernador del estado fue el encargado de imponer esta presea a Florentino Pérez, quien agradeció el reconocimiento.

“Nunca he trabajado esperando reconocimientos, mi mayor satisfacción es sembrar semillas que reformen el pensamiento y descolonicen el saber”, expresó durante su mensaje.

“Esta medalla tiene un significado especial, al ser la primera edición en otorgarla a un destacado chiapaneco a más de 200 años del natalicio de Corzo Castillejo”, expresaron.