Entregan mil bombas aspersoras a campesinos

El Ayuntamiento de Tuxtla, a cargo del alcalde Ángel Torres, a través de la Secretaría de Economía Municipal, que preside Hiram Mancilla, hizo entrega de mil bombas aspersoras de mochila 2026, a campesinos de nueve ejidos de la capital chiapaneca.

Ante productores rurales, ganaderos y funcionarios municipales, el alcalde capitalino destacó que estos apoyos contribuyen a impulsar y fortalecer la producción del sector agropecuario local, que por años estuvo olvidado y que hoy son parte fundamental de la agenda pública del gobierno de Ángel Torres.

Al refrendar el compromiso de seguir trabajando junto a las y los productores, brindando herramientas que fortalezcan su labor y contribuyan al desarrollo de Tuxtla, el presidente Ángel Torres destacó que se beneficiaron a campesinos de los ejidos Copoya, El Jobo, Emiliano Zapata, Plan de Ayala, Terán, Tierra Colorada, Cerro Hueco, Francisco I. Madero y Francisco Villa.