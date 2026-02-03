Entregan nombramiento a nuevas autoridades

La mañana de este lunes, la presidenta de San Cristóbal, Fabiola Ricci, otorgó el nombramiento de autoridades a dirigentes de 15 comunidades, quienes serán el enlace directo con el ayuntamiento para trabajar en bien de los pobladores.

En nombre de las autoridades recién nombradas, Carlos Pérez Díaz, a cargo de la comunidad Corazón de María, agradeció la presencia de las personas que previamente ocuparon sus puestos.

Entre las comunidades con nuevas autoridades se encuentran los ejidos de El Aguaje, Mitzitón, Agua de pajarito, así como las comunidades El Escalón, La Sierra y Las Piedrecitas.

En el evento también se le otorgó el bastón de mando a la edil de San Cristóbal por parte de 107 comunidades, la mandataria hizo mención del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam) recalcando que las comunidades podrán acceder y administrarlo.

En ese sentido, José Iván Burguete, director regional del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), indicó que las comunidades que quieran acceder a este recurso federal deben acercarse a la Secretaría del Bienestar en conjunto con el propio INPI.

Entre las comunidades que han sido beneficiadas con este recurso se encuentra la cabecera de San Juan Chamula, en la que pavimentaron 95 metros con concreto hidráulico.