Entregan nuevos camiones de basura

Después de que a finales de marzo trabajadores de limpia municipal se fueran a paro laboral durante un par de horas con la exigencia de que el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas comprara nuevos camiones, esta semana la presidenta Fabiola Ricci hizo entrega de tres nuevos equipos, cuyo costo, sin embargo, es desconocido por los regidores y el propio director de Limpia Municipal.

Durante un evento realizado en el Sedem, donde estuvo presente el líder sindical José Domingo, la edil encabezó la entrega de tres nuevos camiones recolectores de basura, así como uniformes al personal de la Dirección de Limpia Municipal.

Sin embargo, cuestionado sobre el costo total de esta adquisición, el director de Limpia, José Alfredo Hernández Aguilar, dijo desconocer el monto y argumentó que no se trata de ocultar información a la población, sino que esos aspectos son tratados por la Oficialía Mayor y el área de adquisiciones.

Pese a los tres nuevos camiones de basura, el municipio continúa rentando una serie de camiones de los que el director también dijo desconocer el monto total del alquiler mensual y la empresa que los renta. En otras ocasiones, José Domingo ha señalado que dicha renta podría ascender a los casi dos millones de pesos mensuales.

Pese al monto, Alfredo Hernández aceptó que el alquiler trae ventajas como el no hacerse cargo del mantenimiento de los camiones, no así del combustible, costo que sí asume el municipio.