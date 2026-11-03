Entregan obras integrales en zona centro

El presidente municipal Yamil Melgar inauguró la rehabilitación integral de dos tramos de la 11ª y 13ª calle Oriente, en la colonia Centro, para mejorar la movilidad, los servicios básicos y las condiciones de seguridad de las familias que habitan y transitan por esta zona.

Las intervenciones comprendieron pavimentación hidráulica, banquetas, guarniciones, renovación de las redes de agua y drenaje, así como instalación de luminarias. En conjunto, ambas obras suman 217 metros de vialidades y dos mil 334 metros cuadrados de pavimento hidráulico, que contribuyen a la conectividad entre la zona norte y el centro de Tapachula.

Otros trabajos

En la 11ª calle Oriente, entre 5ª y 7ª avenida Norte, se rehabilitaron 117 metros de vialidad con mil 55 metros cuadrados de pavimento hidráulico. También se renovaron 110 metros de drenaje sanitario y 116 metros de red de agua, con 27 descargas sanitarias y 27 tomas domiciliarias, además de instalarse 14 luminarias solares.

En continuidad con la agenda de inauguraciones, el alcalde entregó la rehabilitación de la 13ª calle Oriente, entre 3ª y 5ª avenida Norte. Este tramo comprende 100 metros de vialidad con mil 279 metros cuadrados de pavimento hidráulico, renovación de 94 metros de drenaje y 196 metros de red de agua, con 25 descargas sanitarias y 34 tomas domiciliarias. El alumbrado incluye cuatro luminarias solares y cinco convencionales.

Atención

Las obras, ejecutadas a través de la Secretaría de Obras Públicas, encabezada por William Penagos, atienden tanto la superficie de las vialidades como la infraestructura del subsuelo. Con ello, el gobierno municipal busca mejorar los servicios y facilitar los desplazamientos cotidianos de vecinos, comerciantes y visitantes.

El presidente municipal estuvo acompañado de su esposa, Beba Pedrero, presidenta honorífica del DIF, y de su hija Luciana María; de los regidores Nancy López, Rosa Cortés, Janeth Luengo, Lucitania Escobar y Juan D’Amiano; así como de secretarios del gabinete municipal, representantes de la sociedad civil y habitantes de la zona.