Entregan parque reconstruido en Progreso Agrario

Acompañada de familias del ejido Progreso Agrario, municipio de Villaflores, la presidenta municipal, Valeria Rosales Sarmiento, hizo entrega del parque a los habitantes de la comunidad, un espacio que fue transformado integralmente para brindar a las familias un lugar digno, seguro y funcional para la convivencia y el esparcimiento. La obra contempla más de dos mil metros cuadrados de piso de cantera, nuevos juegos infantiles, gimnasio al aire libre, cestos para basura y 37 bancas metálicas.

Fortalecen espacio

Además se instalaron 70 luminarias, se construyó un pozo profundo y se instaló una bomba sumergible, se rehabilitaron los jardines, el kiosco, la cancha de básquetbol y el campo de fútbol, fortaleciendo este espacio como un punto de encuentro para la práctica deportiva, la recreación y la realización de actividades culturales y comunitarias.

Durante la inauguración, Rosales Sarmiento destacó que esta obra es resultado del trabajo en unidad con las familias de Progreso Agrario y representa el cumplimiento de un compromiso con la comunidad, que durante años anheló contar con un parque digno. Asimismo, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez, por su respaldo y apoyo para hacer posibles obras que contribuyen a transformar las comunidades y mejorar la calidad de vida de las familias de Villaflores.