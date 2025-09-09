Entregan patrulla y equipo a policía en San Cristóbal

Con la finalidad de fortalecer la seguridad en San Cristóbal de Las Casas, la autoridad hizo entrega este lunes de patrullas, uniformes y aumento salarial a alimentos de la policía municipal.

Detallaron que la corporación recibió cinco patrullas nuevas, 938 uniformes, radios de telecomunicación digital, dispositivos de protección personal y, por primera vez, anunció un incremento salarial del 5 % para los elementos.

Visión humanista

En el acto se informó que este fortalecimiento operativo va acompañado de una visión humanista e intercultural, con enfoque de derechos humanos, diferenciado y de género.

El equipo entregado incluye patrullas de última generación, 100 dispositivos de gas pimienta y 50 radios digitales, destinados a mejorar la capacidad de respuesta y coordinación de los elementos en campo.

También fue rehabilitada la torre de control, con repetidores y sistemas de respaldo que garantizan comunicación constante, incluso durante apagones.

Reconocen esfuerzo

En su intervención, José Alonso Llaven Villarreal, director general del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, reconoció el esfuerzo del Ayuntamiento de San Cristóbal como uno de los más comprometidos con la política de seguridad del estado.

Destacó la importancia de contar con corporaciones confiables, equipadas y evaluadas, que abonen a la pacificación de Chiapas y a la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad pública.

La presidenta municipal, Fabiola Ricci Diestel, dijo que “la seguridad no puede detenerse ni un solo minuto”, al tiempo que reiteró su compromiso de dignificar la labor policial.