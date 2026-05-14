Entregan patrullas y luminarias en municipios

Los municipios de Juárez y Sunuapa fueron beneficiados con patrullas y luminarias por parte del titular de la gerencia de responsabilidad social de Pemex, Cesar Raúl Ojeda Zubieta.

La entrega se llevó a cabo en el municipio de Juárez en beneficio de la seguridad y alumbrado de esos municipios.

Ojeda Zubieta señaló que Chiapas “tiene un gobernador extraordinario que se compromete con su gente, por eso, para nosotros es muy agradable estar en cualquier rincón del estado y constatar que las condiciones de seguridad y trabajo son más evidentes”.

Región norte

Reconoció el rezago de parte de Pemex a los municipios de la región norte, por lo que, dijo, se seguirán dando los beneficios de carretas, puentes y atención médica, reiterando su respaldo a los municipios de Chiapas.

Desde ahí, adelantó que pronto se donará al gobierno del estado, una unidad de mastografía para la atención de las mujeres de comunidades.

También informó que los campesinos serán beneficiados con la entrega de alambres de púa.

Al realizar la entrega de patrullas y 250 luminarias a los municipios de Juárez y Sunuapa, Ojeda Zubieta se comprometió a realizar la entrega de otras 100 luminarias a cada municipio.

Agradecimiento

Por su parte, Cicerón Argüello Kanter, subsecretario de obras públicas en representación del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, expresó su agradecimiento a Pemex por el apoyo, compromiso institucional y la responsabilidad social con las comunidades chiapanecas.

Asimismo, el presidente de Juárez, Óscar Serra Cantoral y el de Sunuapa, Fredi Ramírez Díaz, coincidieron en el agradecimiento al gobernador del estado por su voluntad social y política para seguir brindando beneficios basados en el bienestar y diálogo comunitario.