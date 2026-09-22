Entregan pavimentación en Puerto Madero

El presidente municipal Yamil Melgar inauguró la pavimentación integral de la 1ª Oriente, en Puerto Madero (San Benito), una obra planeada para mejorar la movilidad y contribuir al ordenamiento vial de esta comunidad.

Yamil Melgar explicó que la nueva calle forma parte de un circuito estratégico para reducir la carga vehicular durante las temporadas de mayor afluencia. Destacó que las obras municipales se ejecutan de manera ordenada y bajo la revisión de la Secretaría de Obras Públicas, la Contraloría Municipal y los órganos fiscalizadores.

El secretario de Obras Públicas, William Penagos, informó que se realizó un levantamiento topográfico para establecer correctamente los niveles de la vialidad. Añadió que se dará seguimiento a los puntos donde se presentan acumulaciones de agua para mejorar su salida y funcionamiento.

Agradecimiento

En representación de las familias beneficiadas, Xóchitl Reyes agradeció a Yamil Melgar por cumplir una petición esperada durante muchos años. Señaló que la obra representa un antes y un después para Puerto Madero, al facilitar el tránsito de peatones, automóviles y bicicletas.

Invitados

Estuvieron presentes su esposa Beba Pedrero y su hija Luciana María; los regidores Berta Moreno y Eddie García; así como Jorge Morales, titular de Sedurbe; Carlos Bracamontes, secretario de Servicios Públicos; William Penagos, secretario de Obras Públicas, y representantes de la comunidad. Yamil Melgar también instruyó fortalecer en Puerto Madero las acciones territoriales para prevenir la violencia contra las mujeres, en coordinación con la estrategia del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.