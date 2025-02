Entregan pliego petitorio a Gobierno del Estado

Fany Garibaldi Vázquez, abogada animalista de la asociación MOC Defensoría Animal, indicó que diversos grupos entregaron un pliego petitorio al gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, para se modifique el Código Penal de Chiapas y se sancione el maltrato animal conforme establecen las leyes

A las puertas de Palacio de Gobierno, Garibaldi Váquez explicó que a raíz de los casos de envenenamiento masivo de animales, como el que ocurrió en la colonia El Roble, en la capital chiapaneca; el caso más alarmante fue el que ocurrió en 2020 en Montecristo de Guerrero, donde envenenaron a 60 perros callejeros, por ello han manifestado su descontento a través de un pliego petitorio que consta de cuatro puntos básicos.

Puntos

Prohibir el envenenamiento a animales domésticos y silvestres como método de equilibrio poblacional. Sancionar a la persona, autoridad o empresa que resulten responsables y sea sorprendido y someta o provoque el envenenamiento de animales. Regular la compra y venta de tóxicos en el territorio chiapaneco proponiendo el registro de personas que compren este tipo de sustancias, esto para mantener el control más organizado y evitar matanzas como suicidios o daños a los seres vivos y al medio ambiente. Crear una instancia de gobierno estatal para tratar temas de bienestar de medio ambiente y que ayude a los municipios a encontrar mejoras en el ejercicio de los derechos de los animales.

“Esto del envenenamiento no es nuevo. En ejidos y colonias lo utilizan como un método de control poblacional de perros callejeros, lo cual no debería ser así, ya que es ilegal. Además de ser un método o alternativa cruel, es un delito y es sumamente peligroso porque pone en riego la vida humana y no humana, es más bien un atentado contra la vida de cualquier ser vivo”, indicó la abogada animalista.

Norma

Detalló que la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, señala que “a ningún animal se le dará muerte por envenenamiento, drogas curariformes, paralizantes musculares, asfixia, inmersión en agua, por golpes o por cualquier otro procedimiento que les cause sufrimiento, dolor, ansiedad o que prolongue su agonía. Los únicos métodos que se pueden aplicar son los determinados en esa norma u otros que autorice las autoridades”.

Cabe destacar que el pliego petitorio fue firmado por Defensoría Animal MOC A.C. y por Animalistas Unidos por Chiapas, conformado por 32 municipios de la entidad, integrada por asociaciones civiles, activistas y rescatistas independientes.