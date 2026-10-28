Entregan premio a alumnos de Escritura Creativa

En el cierre del Festival Universitario de Artes 2026 de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), se dieron a conocer a los ganadores del Premio Universitario de las Artes 2026, convocatoria que estuvo dirigida a los alumnos de la licenciatura de Escritura Creativa.

El premio se dividió en dos ejes creativos en los cuales se basa la carrera de la Facultad de Artes: Poesía y Narrativa, tema libre y amparado bajo seudónimo de los participantes.

En este sentido, el fallo estuvo a cargo de cuatro escritores y poetas con obra y reconocimiento en Chiapas: Ney Antonio Salinas, Cristina Patishtán, en Narrativa; Israel González y Sllenii San Gabriel, Poesía.

Galardonados

Luego de que el comité organizador y el jurado externo llevaran a cabo el proceso de dictaminación, se informó que los estudiantes galardonados fueron: Pablo Salmerón Corraliza (5o. semestre) con el poemario “Argumento”, en poesía. A su vez, en narrativa, Aiti Guadalupe Lin López (3er. semestre), con el relato “Ministerio de las despedidas”.

Posteriormente, en el vestíbulo del teatro universitario de la Unicach, donde al darse a conocer a los galardonados, se procedió a la lectura de la obra frente al público presente.

La intención de estos concursos es para que la formación de los futuros escritores tenga las bases teóricas, históricas y estéticas de la literatura que se imparten en la licenciatura de Escritura Creativa.