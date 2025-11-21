Entregan Premio “Carlos Maciel Espinosa”

Yanaí López Guzmán, estudiante de la licenciatura en Pedagogía, de la Facultad de Humanidades, Campus VI, con el proyecto “Rescate del bordado tradicional Chol en la comunidad de Cutiepá, municipio de Tumbalá, Chiapas”, fue la ganadora del Premio “Carlos Maciel Espinosa” al Servicio Social Universitario, que otorga la Benemérita Unach.

El segundo lugar lo obtuvo Karla Michel Cancino Bravo, quien estudia la Licenciatura en Caficultura con sede en el municipio de Ángel Albino Corzo, con el proyecto “Capacitación en técnicas de cultivo de hortalizas de ciclo corto como estrategia para el desarrollo humano en la comunidad de Ángel Albino Corzo, Chiapas”.

El tercer lugar fue para Jordán Saúl Ramos Pérez y Víctor Kalep Regalado De la Cruz, estudiantes de la licenciatura en Gerontología de la Facultad de Medicina Humana, Campus II, por el proyecto “Tzame-Pot y Tzame Yomo: intervención gerontológica y análisis del impacto en el DIF Casa del Abuelo”.

Ante amigos, familiares y compañeros universitarios de los galardonados, el rector Oswaldo Chacón Rojas, expuso la importancia de esta actividad que brinda a las juventudes la oportunidad de conocer de primera mano las necesidades de distintas comunidades.

En este marco, la secretaria para la Identidad y Responsabilidad Social Universitaria, Mónica Guillén Sánchez, afirmó que este premio celebra la entrega y dedicación de las y los estudiantes, así como su responsabilidad social, lo cual enorgullece a toda la comunidad universitaria.

Luego de ser honrados con este reconocimiento, las y los ganadores, coincidieron en que el trabajo y esfuerzo realizado durante su servicio social, les ha permitido fortalecer no solo sus conocimientos, sino aspectos humanos como la empatía, la solidaridad y el agradecimiento hacia las personas con quienes compartieron este proyecto.