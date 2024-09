Entregan Premio de Poesía Rodulfo Figueroa 2024

La Convocatoria del Premio Nacional de Poesía Rodulfo Figueroa 2024 se dio a conocer en abril de este año. CP

El Gobierno del Estado de Chiapas, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), en coordinación con el Ayuntamiento de Cintalapa de Figueroa, realizaron la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Poesía Rodulfo Figueroa 2024, al poeta Luis Arístides Rodríguez Solís, por el poemario Cuadro azul sobre fondo de nada.

Bajo el seudónimo Oyamel, obtuvo esta distinción y un premio único e indivisible de 80 mil pesos, debido a que el jurado calificador, integrado por Carla Faesler, Christian Peña y Víctor Cabrera, consideró que la obra poética demuestra el oficio poético a través de una larga meditación del yo, elaborada en un conjunto de poemas de velado misterio. Así también, resaltó que este libro propone una reflexión sobre la supervivencia y el abandono sostenidos por una sutil intuición.

Aceptación

Al respecto, Rodríguez Solís compartió su alegría por recibir este premio literario, el cual se convierte en un aliciente en su trayectoria poética y permite distinguir a Rodulfo Figueroa (4 de agosto de 1866 - 7 de julio de 1899), poeta y médico mexicano.

“Me propuse que cada poema del libro tuviera una intención, cada título está intencionado. Jamás imaginé que volvería a Chiapas, después de muchos años, para celebrar este premio que me conmueve. Hay una suma de voluntades que escuchan las posibilidades de una nueva literatura. Me entusiasma ser parte de esto, porque sé que el mejor poema es el que no se ha escrito todavía”, compartió el autor que se ha desempeñado en el ámbito literario como escritor y promotor, y ha organizado eventos en el sector público, privado y de manera independiente.

Maritsa Concepción Maranto Zepeda, directora general del Coneculta, informó que este premio es el resultado del trabajo que se lleva a cabo de manera interinstitucional, con el apoyo del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento Municipal de Cintalapa de Figueroa, con el fin de difundir el trabajo literario de autoras y autores mexicanos.

Concurso literarios

Asimismo, reiteró que para esta administración institucional fue importante mantener vigente los concursos literarios (poesía, cuento, novela y dramaturga), nacionales e internacionales, que son un tributo vivo a la literatura, un reconocimiento a la voz de las y los escritores, donde el premio más grande es el acto mismo de escribir.

De igual forma, agradeció al gobernador Rutilio Escandón Cadenas por garantizar la realización de estos premios e impulsar el arte y la cultura en la entidad chiapaneca.

Por su parte, Manuel Hermilo Núñez Niño, presidente municipal interino de Cintalapa, detalló la importancia de fortalecer el panorama literario con estos concursos que visibilizan el trabajo y la creación de las y los poetas.