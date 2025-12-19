Entregan Premio Estatal del Deporte

Al encabezar la entrega del Premio Estatal del Deporte 2025, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar felicitó a las y los galardonados por su esfuerzo, dedicación y disciplina, y refrendó el compromiso del gobierno de la Nueva ERA de fortalecer al deporte y brindar respaldo permanente a las y los atletas chiapanecos.

Durante su mensaje, el mandatario destacó que este reconocimiento es resultado de un camino marcado por la constancia, la paciencia y la concentración. “Ustedes son grandes maestras y maestros de vida, porque alcanzar los primeros lugares no es sencillo; es fruto de una lucha que inicia desde la niñez y la juventud. Sigan planteándose nuevos horizontes. Nos sentimos profundamente orgullosos de sus logros”, expresó.

Ramírez Aguilar enfatizó que su administración continuará trabajando de manera cercana para ofrecer apoyo y acompañamiento a quienes practican el deporte de alto rendimiento. Asimismo, reconoció el papel fundamental de las familias y de las y los entrenadores, cuyo impulso y motivación han sido clave para que las y los atletas representen con orgullo a Chiapas en competencias nacionales e internacionales.

La directora general del Instituto del Deporte, Kathleen Bárbara Altúzar Galindo, señaló que el Premio Estatal del Deporte distingue la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia de las y los deportistas chiapanecos que han llevado el nombre del estado a lo más alto. Subrayó que cada logro es resultado del trabajo diario y del acompañamiento fundamental de sus familias.

De igual forma, agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, al destacar que su compromiso ha fortalecido al deporte como una herramienta de bienestar, inclusión y transformación social. Convocó a las y los galardonados a seguir soñando en grande y los reconoció como una inspiración para niñas, niños y juventudes chiapanecas.