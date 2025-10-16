Entregan Premio Estatal Juana Gómez Ramírez

En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, se llevó a cabo la entrega del Premio Estatal “Juana Gómez Ramírez” a la Mujer Rural Transformadora 2025, que en esta edición distinguió a cinco mujeres chiapanecas que han destacado por su contribución en el desarrollo económico, social, político, cultural y ambiental de sus comunidades y del estado.

La Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen), en coordinación con el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, encabezó esta ceremonia que se celebró en el recinto legislativo, con el objetivo de visibilizar el trabajo de las mujeres rurales, fortalecer su liderazgo y promover su empoderamiento.

Contribución

La titular de la Semuigen, Dulce María Rodríguez Ovando, en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, destacó que “este día nos permite a todas y a todos reconocer la enorme contribución de las mujeres rurales, que con liderazgo innato y sus saberes ancestrales son el corazón transformador de sus comunidades”.

La diputada presidenta de la Mesa Directiva de la LXIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, consideró que éste, más que un premio, “es un acto de justicia, un compromiso renovado desde los poderes del Estado, la materialización de un pacto con las mujeres de Chiapas, que se traduce en políticas públicas con perspectiva de género, en leyes que protegen sus derechos y en instituciones que nos abren espacios de participación y decisión”.

Rosalinda López Sánchez, diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, mencionó que impulsará una iniciativa para que a partir del próximo año se entregue desde el Poder Legislativo la Medalla Estatal Mujer Rural Transformadora, “en honor a quienes día con día sostienen la vida y transforman la vida de sus comunidades”.

Homenaje

Ante la presencia de la reconocida artesana Juana Gómez Ramírez, a quien se le rindió un homenaje por su destacada trayectoria, se entregó el Premio a: Cecilia Hernández Girón, Mujer Rural Transformadora del Futuro; María Concepción Bautista Vázquez, Mujer Rural Arte y Cultura; Suri Sadai Guzmán López, Mujer Rural Guardiana del Sabor; Lusbey Méndez Sántiz, Mujer Rural Transformadora; y Rosario del Carmen Gutiérrez Estrada, Mujer Rural Humanista.

Estuvieron presentes: Patricia Conde Ruiz, secretaria general de Gobierno y Mediación; Leticia Méndez Intzín, secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas; representantes de asociaciones civiles, así como diputadas y diputados de la LXIX Legislatura.

La administración humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconoce la contribución de las mujeres rurales como promotoras de paz, y por participar activamente en el desarrollo social, cultural y económico del estado, lo que abona a la construcción de comunidades más igualitarias.