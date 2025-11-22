Entregan premios a proyectos de emprendedores

Con la entrega de los premios a los tres primeros lugares del concurso Primer Desafío Emprendedor, la Unión de Crédito del Soconusco (UCS) y la Fundación Valeria D’Amiano, reconocieron el talento de los jóvenes que presentaron 81 proyectos innovadores y de impacto social, económico y ambiental.

Enmarcado en el 35 aniversario de la UCS, también fue lanzado el segundo concurso del emprendimiento para el año 2026, el cual está dirigido a jóvenes para impulsar su talento, energía y capacidad para construir un México, un Chiapas y un Tapachula más justo, próspero y solidario, estableció el presidente del Consejo de Administración de la institución financiera, Gonzalo Vázquez Natarén.

Propuestas

Los proyectos denominados “Huevos verdes del Soconusco”, para la producción ecológica de ese alimento básico; “Producción de platos desechables con corteza del tallo de plátano”, que ayudaría a combatir la contaminación de plásticos y el “Santuario de las luciérnagas”, para proteger esos insectos, fueron los ganadores.

“La Unión de Crédito del Soconusco no solo es una institución financiera, sino una aliada en su camino emprendedor. Invitamos a los jóvenes a participar, presentar sus proyectos y aprovechar esta plataforma que les brindará mentoría, financiamiento, semilla y visibilidad”, precisó.

Recordó que la Unión de Crédito del Soconusco surgió hace 35 años con la participación de 31 socios con un capital de 200 mil pesos y en la actualidad, son mil 377 y tienen un capital superior a los 50 millones de pesos, con los que se otorga financiamientos en proyectos que impulsan el desarrollo regional.

Por su parte, Antonio D’Amiano Atristáinel, presidente de la Fundación, convocó a jóvenes a continuar trabajando en proyectos que sean factibles de realizar, produzcan y generen empleo en beneficio de la gente, por lo que hizo el llamado al sector empresarial a crear alianzas con los emprendedores.

En presencia de la secretaria de la Frontera Sur del Gobierno del Estado, María Amalia Toriello Elorza, de representantes de autoridades municipales, empresarios e instituciones de educación superior, el jurado calificador del concurso designó a los tres ganadores, quienes recibieron los respectivos premios, aportados por la Fundación Valeria D´Amiano, que se aseguró “confía en la juventud y comparte la visión de desarrollo con sentido humano”.