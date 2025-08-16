Entregan premios del concurso la Vaca Lechera

Del 11 al 15 de agosto, el municipio de Ocozocoautla de Espinosa fue sede del XXVIII Concurso Estatal de la Vaca Lechera 2025 “Absalón Castellanos Domínguez”, celebrado durante la XLV Exposición Ganadera, donde productores de distintas regiones de Chiapas compitieron por los máximos galardones a la calidad genética y manejo de hatos.

En representación del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), Marco Antonio Barba Arrocha, asistieron Carlos Manuel Bermúdez Crocker, del área de Financiamiento al Sector Agropecuario y Raúl Antonio Serrano Gutiérrez, director de Regulación Pecuaria, quienes atestiguaron la premiación.

Ganadores

En Especializadas, José Gabriel González Palacios ganó con Gitana (156.610 kg / promedio 52.203). En Doble Propósito, el mismo productor obtuvo el primer lugar con Cubana (212.580 kg / promedio 70.860). En Cebú, Álvaro Abascal Pérez se llevó el máximo premio con Karrantza (131.880 kg / promedio 43.960). En Primerizas, Francisco Adán Tovilla Rojas ganó con Merlina (165.530 kg / promedio 55.177).

En Hato, que premia el rendimiento de tres ejemplares de un mismo productor, el primer lugar fue para Francisco Adán Tovilla Rojas (437.860 kg), seguido de Alejandro Aquiles Patrinos Fernández (385.690 kg) y Rancho Terranova SPR (208.250 kg).

Al evento asistieron también Adriana Cecilia Rebollo Morales, secretaria académica de la Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa de la Unach; Carlos Marh Castañón, presidente de la Unión Ganadera Regional; y Alfredo Pedrero Villanueva, presidente de la Asociación Ganadera de Ocozocoautla, entre otros.