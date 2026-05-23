Entregan presea al compositor David Sánchez Guillén

En sesión solemne, la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, acompañada de Angélica Altuzar Constantino, directora de Coneculta, y de Marco Antonio López Zaragoza, director de la Asociación de Autores y Compositores de Chiapas, entregó la presea: “Jorge Massías, Nube Viajera” -en su segunda edición- al compositor, doctor y humanista, David Sánchez Guillén.

Al hacer uso de la voz, la diputada Gómez Mendoza destacó que la presea “Jorge Massías, Nube Viajera”, preserva y mantiene vivo el legado cultural del compositor chiapaneco, quien a través de sus letras y música, lleva el sonido de Chiapas a México y al mundo.

Reconoció y agradeció la presencia de la señora Marcia Cortés Corral y de la presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, a los rectores de las universidades de Chiapas y a los integrantes de la Rial Academia Frailescana de la Lengua.

La diputada Selene Sánchez Cruz, presidenta de la Comisión de la Cultura y de la Chiapanequidad, señaló que cuando la casa del pueblo abre sus puertas al arte y a la cultura, también reconoce que la identidad de Chiapas no solamente se escribe en la historia sino también se canta.

Esta ceremonia corresponde a la segunda edición de la presea, un reconocimiento con el único propósito de reconocer y dignificar la labor de quienes, a través de la música, han dado voz, sentimiento e identidad a nuestra tierra chiapaneca.

Compromiso

El galardonado, cantautor David Sánchez Guillén refrendó el compromiso de continuar el legado, a través de la música limpia y transformadora de Jorge Massías.