Entregan propuesta de reforma a Ley de Armas

La presidenta de la Mesa Directiva y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Chiapas, diputados Alejandra Gómez Mendoza y Mario Guillén Guillén, respectivamente, presentaron ante el Congreso de la Unión la iniciativa -propuesta por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar- para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para su trámite legislativo.

Cabe destacar que el Congreso de Chiapas, después de analizar y debatir, aprobó dicha iniciativa, la cual fue entregada por una comitiva de diputadas y diputados chiapanecos a la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para su estudio y dictamen, y con ello se abre al debate nacional.

En pleno respeto a la autonomía legislativa, la propuesta fue entregada al diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, que la turnará a las comisiones legislativas correspondientes.

"La seguridad y paz social de Chiapas es una de las prioridades del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, quien con esta iniciativa fortalece a las instituciones policiacas y garantiza mayor capacitación y profesionalización", sostuvo el legislador.

En la presentación de la iniciativa ante los medios de comunicación, Ricardo Monreal respondió a las preguntas y reconoció la legitimidad de la demanda de armamento adecuado para las policías estatales, la cual, de aprobarse, será aplicable a todo el país.

En el encuentro participaron las y los diputados, Ana Karen Ruiz Coutiño, Silvia Esther Argüello García, Abundio Peregrino García, Juan Marcos Trinidad Palomares, Domingo Velázquez Méndez, Flor de María Guirao Aguilar, María Reyes Diego Gómez, Juan Antonio Utrilla Constantino y José del Valle Molina.