Entregan prótesis a mujeres que vencieron el cáncer

En un emotivo evento, personal del Voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas entregó 18 prótesis mamarias de elaboración artesanal a igual número de mujeres sobrevivientes al cáncer de mama.

La titular del Seguro Social en el estado, Ma. Luisa Rodea Pimentel, destacó que gracias a la labor del Voluntariado, las mujeres que fueron sometidas a la mastectomía de uno o ambos senos pueden sentirse mejor en su vida cotidiana al tener una prótesis, ya que contribuye al fortalecimiento de su confianza y autoestima.

En las instalaciones del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, en Tuxtla Gutiérrez, la directora honoraria del Voluntariado IMSS en Chiapas, Macarena Treviño Treviño, detalló que las prótesis son elaboradas por el propio personal voluntario, con una tela especial que está rellena de semillas de linaza, materiales que no acumulan humedad y evitan las rozaduras al contacto con la piel, todo eso para que la usuaria no sienta incomodidad.

Cada prótesis se confecciona en una talla acorde a la corporalidad de la paciente para que esta se vea y sienta compensada y equilibrada, mejorando con esto su postura corporal, equilibrio y mejore su estética, lo que tiene un impacto directo en su bienestar físico y mental.

Macarena Treviño señaló que para recibir la donación de una prótesis mamaria no es necesario ser derechohabiente del IMSS y únicamente se requiere acudir de forma presencial a las oficinas del Voluntariado que se encuentran en las instalaciones del HGZ No. 2, para recibir una valoración y cumplir con algunos requisitos, como haber concluido el tratamiento médico, entre otros aspectos.

Fulvia “N” es una de las mujeres que ha recibido una prótesis y comentó que “en marzo de este año recibí la noticia de que tenía cáncer de mama en el seno izquierdo. Junto con mi médico, tomamos la decisión de quitarme toda la mama. En una de mis visitas al hospital me enteré de que el Voluntariado donaba la prótesis y hoy soy beneficiaria. Agradezco al Voluntariado por esta noble acción que me llena de esperanza”.