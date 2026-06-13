Entregan puente peatonal en libramiento Sur

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, encabezó la entrega del puente peatonal en el libramiento Sur Oriente, cerca del parque Patricia, en la colonia Francisco I. Madero, en beneficio de niñas, niños y jóvenes que acuden a escuelas, así como a personas y a familias de diversas colonias de la zona.

Con esta acción se cumple un compromiso más con la ciudadanía, al tiempo que se previenen accidentes. Asimismo, el alcalde capitalino reiteró que continuará impulsando obras que garanticen la seguridad de las y los tuxtlecos.