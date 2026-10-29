Entregan recategorizaciones a docentes

El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas y el secretario General del Spaunach, Héctor de León Gallegos, entregaron los documentos que acreditan las recategorizaciones de Asignatura A a Asignatura B, a 23 docentes, beneficio logrado con base en la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo.

Después de entregar estos estímulos, Chacón Rojas manifestó que la Unach es una institución noble, generosa, que respeta y reconoce a su base trabajadora, “este tipo de reconocimientos a través de procedimientos transparentes y justos buscan apoyar a los docentes que cumplen con los requisitos establecidos”.

En este marco, el líder del Spaunach, Héctor de León Gallegos, agradeció el esfuerzo y la voluntad de las autoridades universitarias para alcanzar este tipo de promociones que se están realizando, a pesar de las limitaciones presupuestales que existen en esta institución.

Hay compromiso

Aseveró que quienes alcanzaron este beneficio, son personas que están comprometidas con la institución y con el sindicato, con lo cual se beneficia directamente al docente y también al alumnado.

Finalmente, la docente de la Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas, Campus I, Paola López y López, al hablar en nombre de quienes alcanzaron esta recategorización, expresó que esto no solamente es un logro, sino un compromiso permanente de profesionalización y trabajo constante, de perseverancia y calidad, que debe ser reflejada en el aula.