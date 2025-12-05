Entregan reconocimiento al Mérito Ecológico

Daniel Pineda Vera, integrante del Colectivo Heliomaster, recibió el reconocimiento al Mérito Ecológico Miguel Álvarez del Toro, que otorga la Asociación Civil del mismo nombre, por su trabajo en la conservación ambiental que ha realizado durante los últimos años.

El ahora homenajeado ha colaborado en diversos proyectos con la asociación Miguel Álvarez del Toro desde hace nueve años. Desde joven tiene el interés de mantener vigente la vida y obra del gran científico naturalista y conservacionista, y que la población, principalmente joven, conozcan su trabajo.

Reacciones

Recibir el reconocimiento es un compromiso para seguir trabajando por la biodiversidad, con el legado de don Miguel Álvarez del Toro, porque recuerda tuvo la oportunidad de ser parte de los cursos de verano del zoológico toda su infancia.

Pineda Vera ha tenido la oportunidad de visitar y trabajar en las áreas naturales protegidas del estado, que fueron también parte de ese legado.

En los últimos 15 años, su labor le ha brindado la oportunidad de conocer a través de su trabajo escrito, mucha de la biodiversidad.

“Mucho de su trabajo que fue escrito hace 50-70 años, si se leen hoy día siguen siendo totalmente vigente, tenemos mucho que aprender de Álvarez del Toro”, manifestó.

Exhorto

Invitó a los jóvenes a conocer su territorio y un poco sobre el trabajo que realizan en Heliomaster. “Se trata de conocer tanto el presente como el pasado. Es importante conocer sus obras científicas y la tercera edición de su libro Así era Chiapas”.

Federico Álvarez del Toro, representante de la Asociación Civil, comentó que se trata del rescate de este premio con un nuevo impulso para motivar a las juventudes a involucrarse en la conservación ambiental.

Colaboración

Reconoció la colaboración de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), para el rescate de este reconocimiento. Invitó a los jóvenes a sumarse al cuidado ecológico.