Entregan reconocimientos a comunicadores

En el marco del Día Estatal de la Libertad de Prensa y de Expresión, además de la conmemoración del CXIII Aniversario Luctuoso del Dr. Belisario Domínguez Palencia, el Club de Periodistas de San Cristóbal entregó reconocimientos a comunicadores del estado de Chiapas.

La ceremonia se realizó en el Parque de los Periodistas, con la presencia de autoridades, comunicadores y familiares de los galardonados.

Distinciones

Gabriel Samayoa Ruiz recibió la Medalla al Mérito Periodístico “Manuel Burguete Estrada”, en reconocimiento a sus 30 años de trayectoria periodística.

También recibieron reconocimientos: Juan de Dios Zapata; Eva Méndez Farrera; Mari Carmen; Camacho Velasco; Victor Ballinas “Pájaro Loco” y Victor Cancino Villar.

Cabe señalar que San Cristóbal de Las Casas conmemora, cada 7 de octubre, el Día de la Libertad de Prensa y Expresión, instituido aquí hace dos décadas como un homenaje a la palabra libre y, al mismo tiempo, como un recordatorio de la valentía del doctor Belisario Domínguez Palencia, asesinado en 1913 por denunciar los abusos del régimen huertista.

Cada año, periodistas y comunicadores se reúnen a compartir un desayuno, en el que se reencuentran y conviven fuera del trabajo diario, y más tarde, en el Parque de los Periodistas, junto a la Hemeroteca Pública “Manuel Burguete Estrada”, rinden tributo a quienes han hecho de la comunicación un ejercicio de compromiso social.

Desde el año 2017 se otorga la Medalla al Mérito Periodístico creada a iniciativa de quien fuera cronista de la ciudad y socio fundador del Club de Periodistas de San Cristóbal, presea que además lleva su nombre: “Manuel Burguete Estrada”, fallecido el 23 de octubre de 2018.

Este galardón ha distinguido a figuras con trayectorias notables en el ámbito informativo, como: Manuel Martínez López, Iván Darío Gutiérrez Pinto, Ángel Mario Ksheratto, Maricela Pazos Penagos, Susana Solís Esquinca, Amado Avendaño Villafuerte, Agustín Duvalier Haro, Ruperto Portela Alvarado, Juan Alonzo Cruz López, Jorge Edmundo Villafuerte Aguilar, Cesar Cancino Kassab y Francisco Javier Figueroa Niño.

Al respecto el director de Comunicación Social del Gobierno del Estado, José Luis Sánchez, informó que a partir del próximo año la celebración que tradicionalmente se ha venido realizando se llevará a cabo en esta fecha conmemorativa.